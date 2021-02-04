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За год томичи выиграли в лотереях более 38 млн рублей

Томские новости, лотерея выиграли проиграли лото За год томичи выиграли в лотереях более 38 млн рублей

С января 2020 по январь 2021 года Томичи выиграли более 38 млн рублей в лотереях, купив около 280 тыс. выигрышных билетов. Четыре жителя Томской области стали миллионерами, сообщает пресс-служба регионального отделения «Почты России».

Совокупный выигрыш с 4 самых удачных лотерейных билетов составил 4,6 млн рублей, другие 5 принесли своим обладателям в общей сложности 3 млн рублей.

В новогоднем лотерейном розыгрыше житель Томской области, купив на почте лотерейный билет «Русское Лото» за 100 рублей, выиграл миллион рублей. Также 2 жителя области стали обладателями суперприза — «загородный дом+100 тыс. рублей» в «Жилищной Лотерее». Лотерейный розыгрыш, состоявшийся в последний день января, принёс ещё одному томичу выигрыш в размере 25 тыс. руб.

В целом по стране за 2020-й год в отделениях Почты России было приобретено 34 млн выигрышных лотерейных билетов. В общей сложности победителям выплачено более 5 млрд рублей.

В сообщении отмечается, что с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. На эти цели всероссийские государственные лотереи уже перечислили более 14 миллиардов рублей.

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