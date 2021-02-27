Еще 5 человек скончались от коронавируса в Томской области

27 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 70 человек. Пятеро заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 30 218 случаев заболевания коронавирусом. 28 106 заболевших выздоровели.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,83.

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