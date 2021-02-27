Илья Коробейников, заведующий музеем археологии ТГУ: «Не часто встретишь сегодня краеведческую литературу для детей»

27 февраля 2021 / Томский Обзор

Этой весной мы издаем книгу «Городское путешествие. Томск». Предзаказ стартовал в феврале, закончится в марте — пока еще есть время присоединиться к тем, кто уже заказал себе книгу.

Один из них — Илья Коробейников, заведующий Музеем археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского. Узнали, чем его заинтересовал наш проект:

«Не часто встретишь сегодня краеведческую литературу, ориентированную, прежде всего, на детскую аудиторию. Но мало написать хорошую познавательную книгу о родном городе; мне кажется, что ценность проекта еще и в обилии иллюстраций, «оживляющих» историю. Визуализация дополняет повествование и побуждает читателя вновь возвращаться к отдельным сюжетам. Получился яркий подарок для самой широкой аудитории, в котором каждый может открыть для себя что-то новое о знакомых местах.

Рекомендую это издание и студентам, приехавшим в Томск на учебу, поскольку его можно рассматривать как своеобразный путеводитель по городу. В старейшем образовательном и научном центре в Сибири побывало и получило образование немало выдающихся исследователей, связавших с ним свою судьбу. Возможно, после знакомства с его историей, Томск станет для кого-то ближе и роднее», — рассказал «Томскому Обзору» Илья.

Книга познакомит с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

А если вы хотите поделиться своим мнением о проекте с нашей аудиторией, напишите нам на почту или в любую из наших соцсетей.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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