Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу мэра Томска Кляйна

26 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Кляйн обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска», — говорится в пресс-релизе.

Между тем 25 февраля мэру провели хирургическую операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике в томском НИИ онкологии.

В ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного, после чего неоднократно заявляли о необходимости хирургической операции в НИИ онкологии, ссылаясь на данные медиков.

11 января Кировский районный суд продлил его арест до 13 марта.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

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