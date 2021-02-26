Томич взял «золото» на первенстве России по легкой атлетике
Томский спортсмен Дмитрий Разумов стал победителем первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Соревнования проходили в Кирове и собрали 500 атлетов из 59 регионов страны. Томскую область на турнире представляли Андрей Ворончук (ДЮСШ «Лидер»), Дмитрий Разумов и Владимир Соколенко (ДЮСШ № 1, областная спортшкола олимпийского резерва). Студент ТПУ, мастер спорта Дмитрий Разумов с личным рекордом победил в финале первенства на дистанции 400 метров.
«Дмитрий преодолел дистанцию за 46,9 секунды ― это его лучший результат в карьере», — рассказал тренер спортсмена, председатель федерации легкой атлетики Томской области Андрей Михайловский.
Владимир Соколенко также показал высокий результат, он финишировал пятым в беге на 800 метров.
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