Томский конкурс «Читаем всей семьей» - 2021 посвятят науке и Великой Отечественной войне

26 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: из архива ЗД ТО

На прошедшем накануне, 25 февраля, заседании Законодательной Думы Томской области депутаты определили номинации и критерии оценки работ участников ежегодного конкурса «Читаем всей семьей».

«Мы договорились, что тема конкурса определяется годом, объявленным президентом. 2020-й был годом Победы, — рассказывает председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Леонид Глок. — 2021-й — год науки и технологий. Но поскольку в этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны, перейти просто к науке и технологиям было бы неправильно. Поэтому мы взяли и интегрировали эти темы».

В связи с этим в 2021 году конкурсные работы будут оцениваться по пяти номинациям:

«Подвиг советских солдат в годы Великой Отечественной Войны» — описание жизни, трудовой деятельности и боевых подвигов советских ученых;

«Все грани Победы. История одного изобретения» — описание изобретений, созданных инженерами и учеными в годы войны;

«Студенты и преподаватели томских вузов на передовой» — описание жизни и подвигов томских студентов и преподавателей на фронте;

«Раненых — в строй!»: задачи томской медицины» — описание работы госпиталей и томских медиков в годы Великой Отечественной Войны.

«Томская наука и высшая школа на службе Отечеству» — описание деятельности системы высшего образования в мирное время и во время войны.

Напомним, конкурс «Читаем всей семьей» стартовал в Томской области в 2008 году. За 12 лет в нем приняли участие более 1 800 человек. Идею конкурса предложили сотрудницы Областной детско-юношеской библиотеки.

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