18+
18+

Студенты трех томских вузов станут участниками проекта «Наставничество: новые грани профессионализма»

Работа, Работа в Томске, Томские новости, работа в томске наставники студенты стажировка Студенты трех томских вузов станут участниками проекта «Наставничество: новые грани профессионализма»

Сегодня, 26 февраля, в 15.00 в кадровом центре «Работа России» (пр. Фрунзе, 103д, 1-й этаж) состоится презентация проекта «Наставничество: новые грани профессионализма».

Студенты университетов по направлению «Техносферная безопасность» познакомятся с организациями, в которых можно пройти производственную практику.

Наставниками станут представители 19 предприятий, принявших участие в программе «Эффективные инструменты наставничества», среди них компания «Газпром трансгаз Томск», Томскнефтехим, ТомскНИПИнефть, Томская электронная компания, Томский завод резиновой обуви, Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева.

Проект «Наставничество: новые грани профессионализма» стартовал в 2018 году. Его цель — практическая подготовка студентов высших учебных заведений под руководством наставников организаций. Проект помогает студентам пройти практику, получить опыт, сформировать социальные навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Снег и сильный ветер ожидает томичей завтра

18 февраля 2021
Томские новости

Евгения Попова, заместитель директора PAST-центра ТГУ: почему «Городское путешествие. Томск»

20 февраля 2021
Томские новости

Легковушка и трактор столкнулись на трассе Томск — Аэропорт

16 февраля 2021
Томские новости

«Ростелеком» в 2020 году подключил к беспроводному интернету еще 11 сел Томской области

2 февраля 2021
Томские новости

S&P подтвердило рейтинг Томской области и отозвало его

12 февраля 2021
Томские новости

Ректор ТГУ назначен и.о. президента Российской академии образования

9 февраля 2021
Томские новости

Обслуживание контейнеров для раздельного сбора мусора в Томске не прекратится — власти

27 января 2021
Томские новости

Томский политех разрабатывает цифровую модель университета

29 января 2021
Томские новости

С завтрашнего дня томские кафе и рестораны вернутся к работе без временных ограничений — губернатор

9 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle