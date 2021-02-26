Студенты трех томских вузов станут участниками проекта «Наставничество: новые грани профессионализма»

26 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 26 февраля, в 15.00 в кадровом центре «Работа России» (пр. Фрунзе, 103д, 1-й этаж) состоится презентация проекта «Наставничество: новые грани профессионализма».

Студенты университетов по направлению «Техносферная безопасность» познакомятся с организациями, в которых можно пройти производственную практику.

Наставниками станут представители 19 предприятий, принявших участие в программе «Эффективные инструменты наставничества», среди них компания «Газпром трансгаз Томск», Томскнефтехим, ТомскНИПИнефть, Томская электронная компания, Томский завод резиновой обуви, Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева.

Проект «Наставничество: новые грани профессионализма» стартовал в 2018 году. Его цель — практическая подготовка студентов высших учебных заведений под руководством наставников организаций. Проект помогает студентам пройти практику, получить опыт, сформировать социальные навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

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