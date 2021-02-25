«Аэрофлот» с 1 апреля возобновит второй ежедневный рейс Москва-Томск

25 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 апреля намерена вернуть в расписание второй регулярный ежедневный рейс Москва-Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аэропорта «Богашево» (Томск).

Вылет рейса из аэропорта «Шереметьево» в 02:00, прилет в Томск в 10:00 (06:00 мск). В обратном направлении рейс будет вылетать в 11:05 (07:05 мск) и прибывать в «Шереметьево» в 11:30.

Полеты будут выполняться на самолете Boeing-737-800.

На фоне увеличения частоты полетов по маршруту «Аэрофлот» скорректирует время прибытия первого рейса. С 29 марта самолеты будут вылетать из Москвы в Томск на 40 минут позже — в 23:05 с прибытием в Томске в 07:20 (03:20 мск). Время обратного вылета также будет скорректировано — на полчаса, 08:20 (04:20 мск) с прибытием в Москву в 08:50.

«Аэрофлот» до пандемии коронавируса традиционно выполнял два регулярных ежедневных рейса из Томска в Москву по утрам. В мае 2020 года на фоне снижения пассажиропотока авиакомпания приостановила полеты более позднего рейса. Его возвращение в расписание неоднократно сдвигалось. Последний раз «Аэрофлот» планировал вернуться к прежней регулярности в октябре, но позже отказался от планов на фоне падения пассажиропотока из-за второй волны COVID-19.

Помимо «Аэрофлота», по маршруту Москва-Томск-Москва ежедневно выполняют по одному регулярному рейсу авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» (MOEX: URAL) (до 26 февраля — 4 раза в неделю).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: