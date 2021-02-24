В Томске мальчик хотел проверить противогаз и устроил пожар

24 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 24 февраля, в Томске 10-летний мальчик устроил пожар в двухэтажном бревенчатом четырехквартирном жилом доме по ул.Ново-Киевской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 10.27. Звонившая женщина сообщила, что из квартиры на первом этаже идет дым. На место происшествия были направлены подразделения из нескольких пожарно-спасательных частей города.

К приезду первого подразделения из квартиры на первом этаже шел дым. Пожарные эвакуировали из дома троих детей. Пожар удалось ликвидировать в 10.44, его площадь составила 5 кв.метров. На месте работали 22 человека и 5 единиц техники.

Пожарные выяснили, что 10-летний мальчик решил проверить в действии противогаз. Он поджег бумагу и бросил ее в подпол. После этого он спустился вниз в испытуемом средстве защиты.

«Благодаря бдительности соседей и оперативному реагированию пожарных, которые оказались на месте уже через 4 минуты, удалось избежать возможной трагедии», — говорится в сообщении.

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