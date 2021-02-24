Пожарные спали двоих из горящего дома в Томске, пострадала пожилая женщина
Вчера вечером, 23 февраля, в Томске в многоквартирном доме по ул.Алтайская, 107 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 20.35. К приезду пожарных в 3 подъезде из окон однокомнатной квартиры на 1 этаже шел густой дым. Двоих жильцов, среди которых один ребенок, спасли из квартиры на 3 этаже при помощи спас-устройства. Ранее соседи соседи вывели из горящей квартиры ее 73-летнюю хозяйку. С признаками отравления продуктами горения и ожогом дыхательных путей ее доставили в ОКБ.
Возгорание удалось ликвидировать в 20.53. В результате в квартире на 1 этаже обгорела стена, линолеум и вещи. Площадь пожара составила 1 кв.метр.
Причина пожара устанавливается.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».