18+
18+

Пожарные спали двоих из горящего дома в Томске, пострадала пожилая женщина

Происшествия, Томские новости, пожар горит загорелись сгорели сводка пострадала жесть Томска Алтайская эвакуировали Пожарные спали двоих из горящего дома в Томске, пострадала пожилая женщина

Вчера вечером, 23 февраля, в Томске в многоквартирном доме по ул.Алтайская, 107 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20.35. К приезду пожарных в 3 подъезде из окон однокомнатной квартиры на 1 этаже шел густой дым. Двоих жильцов, среди которых один ребенок, спасли из квартиры на 3 этаже при помощи спас-устройства. Ранее соседи соседи вывели из горящей квартиры ее 73-летнюю хозяйку. С признаками отравления продуктами горения и ожогом дыхательных путей ее доставили в ОКБ.

Возгорание удалось ликвидировать в 20.53. В результате в квартире на 1 этаже обгорела стена, линолеум и вещи. Площадь пожара составила 1 кв.метр.

Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

За год томичи выиграли в лотереях более 38 млн рублей

4 февраля 2021
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» повышает экологичность геологоразведки

4 февраля 2021
Томские новости

«Городское путешествие. Томск»: предзаказ со скидкой в 33%

16 февраля 2021
Томские новости

Водитель иномарки пострадал в тройном ДТП на трассе под Томском

4 февраля 2021
Томские новости

Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

17 февраля 2021
Томские новости

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Томской области

7 февраля 2021
Томские новости

Женщину, переходившую дорогу в пяти метрах от «зебры», насмерть сбили в Томске

2 февраля 2021
Томские новости

В Томске открылась выставка уникальных архивных документов «Без срока давности»

9 февраля 2021
Томские новости

В Научной библиотеке ТГУ вновь можно бронировать помещения

17 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle