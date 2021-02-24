В Томске создают первый городской фонд комиксов

Томский Обзор / Фото: 24 февраля 2021 // Фото: instagram.com

Новая модельная библиотека «Компьютерный мир» объявила сбор первого общедоступного фонда комиксов в Томске. Графические романы будут принимать с 20 марта по 20 февраля, сообщают организаторы.

«Идея возникла достаточно случайно. Вдохновившись опытом коллег, мы решили тоже попробовать объединить город для такой важной цели. Дело в том, что комиксы в нашем городе на дом практически не выдаются, даже если есть томская прописка, — сообщили Томскому Обзору организаторы акции. — Преимущество нашей библиотеки заключается в том, что фонд общедоступный, то есть можно взять книгу и художественную и отраслевую. Однажды молодые люди буквально забежали к нам, потому что в витрине увидели знаменитую „Атаку Титанов“. Наверно, это стало опорной точкой, личный интерес и интерес наших читателей».

Также организаторы отмечают, что в рамках акции принимаются графические романы разных видов, в том числе и самиздат. Возрастные ограничения появятся только после формирования фонда.

«Наша библиотека обладает современными технологиями — RFID, что позволит нам поставить метку, согласно которой читатель сможет самостоятельно брать книгу на станции книговыдачи. Для тех, у кого будет читательский билет — книги будут выдаваться на дом, для всех остальных они будут доступны в читальном зале».

Комиксы принимаются в часы работы библиотеки МБ «Компьютерный мир» (ул. Красноармейская, 135) и в пространстве для проведения мероприятий «Зеленая улица» (ул. Усова, 4). Каждый участник акции примет участие в розыгрыше призов от спонсоров.

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