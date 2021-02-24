Четыре проекта из Сибири стали лауреатами национальной премии «Серебряный Лучник»

24 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Жюри XXIV Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» 19 февраля в Москве объявило победителей этого сезона. Среди лауреатов — четыре проекта, реализованных на территории Сибирского федерального округа, сообщают организаторы.

Проект детского благотворительного фонда «Солнечный город» и агентства «АГТ-Сибирь» «День заботы: организация благотворительной акции в условиях локдауна» получил «Серебряного Лучника» в номинации «Благотворительность». В 2020 году организаторы адаптировали акцию «День заботы за день работы» под реалии пандемии, изменив механику ее проведения, и собрали более 9 млн рублей на годовую поддержку проекта «Больничные дети» в семи городах. На региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь 30 января «День заботы» получил три награды — гран-при, приз в профильной номинации и приз зрительских симпатий.

«Серебряный Лучник» в номинации «Корпоративные коммуникации» достался проекту «Повышение узнаваемости компании Renewal (“ПФК Обновление”) у жителей Новосибирска и создание имиджа надежного локального работодателя». Для продвижения фармкомпании Renewal команда «АГТ-Сибирь» использовала и стандартные коммуникационные инструменты (СМИ, блогеры, таргетинг), и креативные форматы: уникальную выставку макрофотографий таблеток с технологией AR, сказочные открытки с изображением граффити на домах, конкурс для сотрудников с размещением портретов победителей на улицах города. Общий охват PR-кампании составил 38,5 млн контактов.

«Прошлый год стал уникальным для коммуникационной индустрии. Благодаря переходу коммуникаций в онлайн практически исчезли существовавшие границы, а фокус внимания сместился на интересные территории внутри страны. Перед региональными идеями, командами и инициативами это открыло возможности и перспективы, которые ранее были недоступны», — прокомментировала Елена Гудыно, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».

В номинации «Развитие и продвижение территорий» национальную премию «Серебряный Лучник» получил проект FusioNNow ГМК «Норильский никель» и коммуникационного агентства «АГТ». Международный кросс-культурный проект направлен на создание глобального сообщества людей, объединенных любовью к Русскому Северу: участники уникальных туров в заполярные регионы побывали на Таймыре и Кольском полуострове.

«Лучшим региональным проектом» на «Серебряном Лучнике» был назван проект «Лица Енисейской Сибири: новое настоящее» коммуникационного агентства SibMedia Agency. Серия фильмов о жителях Тывы, Хакасии и Красноярского края набрала более 1,5 млн просмотров в социальных сетях, показав Сибирь не в виде набора шаблонов, а как место, где живут талантливые люди, которые являются душой и силой Сибири, ее главной ценностью.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. В конкурсе на соискание высшей профессиональной награды за 23 года приняло участие более 4000 проектов.

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