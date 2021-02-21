Пожар на Добролюбова в Томске ликвидирован
21 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном доме с мансардным этажом по пер.Добролюбова, 41, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 13.10. Пожар удалось ликвидировать в 14.54. его площадь составила 200 кв.метров.
«Большую часть дома пожарные отстояли, не дав огню распространиться на все помещения», — говорится в сообщении.
На месте работали 13 единиц техники, около 50 пожарных.
Пострадавших нет.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в здании находится «Центр христиан веры евангельской Томской области».
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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