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Пожар на Добролюбова в Томске ликвидирован

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Пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном доме с мансардным этажом по пер.Добролюбова, 41, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 13.10. Пожар удалось ликвидировать в 14.54. его площадь составила 200 кв.метров.

«Большую часть дома пожарные отстояли, не дав огню распространиться на все помещения», — говорится в сообщении.

На месте работали 13 единиц техники, около 50 пожарных.

Пострадавших нет.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в здании находится «Центр христиан веры евангельской Томской области».

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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