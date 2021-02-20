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За сутки в Томской области зарегистрировали 70 новых случаев заболевания COVID-19

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.

В сообщении уточняется, что контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 814 случаев COVDI-19, 27 690 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,94.

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