За сутки в Томской области зарегистрировали 70 новых случаев заболевания COVID-19

Томский Обзор / Фото: 20 февраля 2021 // Фото: by unsplash

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.

В сообщении уточняется, что контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 814 случаев COVDI-19, 27 690 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,94.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: