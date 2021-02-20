За сутки в Томской области зарегистрировали 70 новых случаев заболевания COVID-19
20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: by unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.
В сообщении уточняется, что контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 814 случаев COVDI-19, 27 690 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,94.
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