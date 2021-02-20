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Томский губернатор высказался против ограничения экспорта продукции лесопереработки

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился в правительство РФ с просьбой не ограничивать экспорт продукции лесоперерабатывающего комплекса в Азию. Об этом он сообщил на встрече с лесопромышленниками, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В связи с бурным ростом строительства в стране, высоким потребительским спросом на продукцию лесопереработки, особенно в Европе, горячие головы предлагают полностью остановить экспорт. Но мы с этим согласиться не можем», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, ограничения на экспорт нужно вводить точечно, с учетом территорий, согласно экономической логике и географической логистике.

«Томская область не возит продукцию ЛПК в европейские страны и даже за Урал. Мы экспортируем в Азию. И если правительство полностью перекроет экспорт, мы просто потеряем с таким трудом завоеванные азиатские рынки, отдав их другим странам», — уточнил губернатор.

Он также добавил, что экспорт продукции ЛПК в страны ЕврАзЭС нужно сохранить.

«Но при этом, безусловно, нужно не все подчистую вывозить за рубеж, а удовлетворять потребности местных строителей и мебельщиков. Наши томские компании так и делают и на это готовы», — отметил томский губернатор.

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