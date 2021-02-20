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Томичи могут присоединиться ко Дню защитника наличника

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На следующей неделе, 22 февраля, в Городце Нижегородской области активисты проведут День защитника наличника. Акции в этом году исполняется год. В честь этого всех желающих приглашают на онлайн-экскурсию в Городец — родину этого праздника.

Как сообщается на сайте проекта, гости узнают о том, как и для чего появился День защитника наличника. Главный идеолог акции Галина Торопкина проведет экскурсию по музейному кварталу и расскажет про городецкие наличники, заглянет в мастерские, где участники будут создавать львов для обновления наличников в Культурном центре Городца «Лев и вишня».

Также в рамках экскурсии зрители познакомятся с мастерами и хозяином дома, который «усыновил» наличники, а также увидят, как спасенный наличник обретает новый дом.

Праздник стартует в 11.00 по Москве. Для участие необходимо зарегистрироваться тут. После на е-мейл будет прислана ссылка для входа на онлайн-экскурсию.

Первая акция «День защитника наличника» прошла 23 февраля 2020 года. Из-за игры слов и родилось название нового праздника. Тогда более 50 местных жителей подключились к реставрации элементов декора. За год они вместе со специалистами восстановили узоры и обновили краску на 60 наличниках, три из которых нашли новый дом.

Как сообщается в группе Фонда президентских грантов ВКонтакте, из-за успеха акции активисты решили провести в этом году стажировку в Городце для таких же ценителей деревянной архитектуры. При поддержке фонда 10 участников узнают, как подготовить проект «Дня защитника наличника» на своей территории, 5 из них подготовят календарный план на 2021 год. В свою очередь авторы проекта составят методическое пособие для всех желающих.

Стать участником стажировки могут все желающие. Обучение стартует уже весной. Подробнее о проекте читайте по ссылке.

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