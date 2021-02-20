Из-за подтопления трамвайных путей в одном из районов Томска приостановили работу электротранспорта
20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
Работа электротранспорта приостановлена в Советском районе Томска из-за подтопления трамвайных путей, сообщает пресс-служба мэрии.
Сообщение о выходе воды на рельеф в районе дома по ул.Советской, 10а поступило около 6.00. В результате подтопления трамвайных путей приостановлено движение трамваев №1, 2, 3, 5 по ул. Лебедева, Советской, пр. Кирова в строну пл. Батенькова.
На месте работают специалисты ООО «Томскводоканал». Около 9.00 на место прибыла бригада благоустроителей, работа двух бригад ведется одновременно. Предполагается, что работы будут окончены в 12.30.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: