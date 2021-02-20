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Из-за подтопления трамвайных путей в одном из районов Томска приостановили работу электротранспорта

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Работа электротранспорта приостановлена в Советском районе Томска из-за подтопления трамвайных путей, сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщение о выходе воды на рельеф в районе дома по ул.Советской, 10а поступило около 6.00. В результате подтопления трамвайных путей приостановлено движение трамваев №1, 2, 3, 5 по ул. Лебедева, Советской, пр. Кирова в строну пл. Батенькова.

На месте работают специалисты ООО «Томскводоканал». Около 9.00 на место прибыла бригада благоустроителей, работа двух бригад ведется одновременно. Предполагается, что работы будут окончены в 12.30.

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