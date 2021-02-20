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Евгения Попова, заместитель директора PAST-центра ТГУ: почему «Городское путешествие. Томск»

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Книгу «Городское путешествие. Томск», которую мы готовим к выходу из печати весной 2021 года, заказывают самые разные люди. Одна из них — Евгения Попова, заместитель директора, старший научный сотрудник НОЦ PAST-центр и доцент кафедры политологии ТГУ. Узнали, как она познакомилась с нашим проектом:

— Я увидела пост на Фейсбуке — книга хорошо оформлена, детям может быть полезна что-то в школу готовить. Я вообще люблю «томскообзорные» истории о городе, о разных зданиях, сама читаю и получаю удовольствие, и даже друзей нескольких подсадила. А тут детские книжки — это интересно. Сказала мужу, что хочу заказать, а он говорит: «Так у нас много друзей, которые разъехались, живут в разных городах и странах, но часто приезжают в Томск, любят его и хотят рассказать о городе детям. Давай возьмем в подарок». Ну давай. Она и недорогая относительно всего остального, и выглядит как подарочное издание. Три наши книги поедут в Болгарию, Черногорию и Москву, а одну оставим себе, — рассказала она в комментарии «Томскому Обзору».

К 20 февраля заказано 196 экземпляров «Городского путешествия». Книга познакомит с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book.

За новостями проекта можно следить в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

А если вы хотите поделиться своим мнением о проекте с нашей аудиторией, напишите нам на почту или в любую из наших соцсетей.

Партнер проекта: НО РАО

Информационные партнеры: Томский Обзор, РИА Томск

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