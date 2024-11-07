Сегодня томичей ждет масштабное отключение воды

7 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня вечером, 7 ноября, в Томске жители более 3,9 тыс. домов останутся без воды на время проведения ремонтных работ на водопроводе.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», повреждение было обнаружено на трубе диаметром 800 мм в районе ул. Тимакова, 33. В связи с проведением работ по его устранению с 23.30 четверга, 7 ноября, до 12.00 пятницы, 8 ноября будет ограничена подача холодного водоснабжения. Заполнение водопровода начнется завтра в 6.00.

Ознакомиться со списком домов, попавших под отключение, можно здесь.

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