18+
18+

В праздники изменится график работы медорганизаций Томской области

Праздники, Социальная сфера, Томские новости, больница аптека график работы режим работы праздники в Томской области как работают больницы кто деж В праздники изменится график работы медорганизаций Томской области

В ближайшие дни, с 21 по 23 февраля, медицинские организации и аптеки Томской области будут работать по особому графику. Однако экстренную и скорую помощь жители региона смогут получить круглосуточно, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого,72, тел. (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. (3822) 30-94-11).

Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Офтальмологи также будут принимать в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). При острой зубной боли взрослым и детям помощь окажут в стоматологической поликлинике на улице Набережная реки Ушайки, 6.

Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов: 21 февраля - в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62); 22 февраля – в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74); 23 февраля - в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3).

Круглосуточный режим работы в эти дни установлен в трех аптеках муниципального предприятия «Томскфармация» по адресам: ул. Герцена, 55, Иркутский тракт,76 и ул. Елизаровых, 8, а также в некоторых сетевых аптечных пунктах: «Мой доктор» (Лазо, 32а, пр. Фрунзе, 222, Комсомольский, 37б, 79-Гв. Дивизии, 8, Иркутский тракт, 71, Смирнова, 20), «Планета здоровья» (пр. Ленина, 84), «Живая аптека» (ул. Пушкина, 27), аптека «Лека» (Фрунзе, 92).

Рабочие графики определены и для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». В Томске отдел этой аптеки на пр. Ленина, 54 будет работать 20 февраля с 8.00 до 20.00 и 22 февраля - с 10.00 до 16.00 часов. В Северске — на пр. Коммунистическом, 64 20 февраля с 8.00 до 20.00 часов.

Уточнить режим работы медучреждений и аптек региона можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 или на сайте tabletka.online.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Арестованному мэру Томска назначили хирургическую операцию, но ее в четвертый раз перенесли - адвокат

2 февраля 2021
Томские новости

Ректор ТГУ прокомментировал свое назначение и.о. президента Российской академии образования

9 февраля 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19

18 февраля 2021
Томские новости

Еще четыре жителя Томской области скончались от коронавируса

16 февраля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на виртуальный концерт Сергея Киреева

29 января 2021
Томские новости

Добыча нефти и газа в Томской области в 2021 году должна вернуться на уровень 2019 года — власти

22 января 2021
Томские новости

Кампания по изданию книги о Томске собрала более 100 заказов за три дня

4 февраля 2021
Томские новости

Новый главреж томского ТЮЗа поставит спектакль по малоизвестной пьесе Островского

15 февраля 2021
Томские новости

Томские ученые: ледник Актру за год растаял на 10 метров

22 января 2021
Комментарии для сайта Cackle