В праздники изменится график работы медорганизаций Томской области

20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ближайшие дни, с 21 по 23 февраля, медицинские организации и аптеки Томской области будут работать по особому графику. Однако экстренную и скорую помощь жители региона смогут получить круглосуточно, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В круглосуточном режиме будут работать и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице скорой медицинской помощи № 2 (ул. О. Кошевого,72, тел. (3822) 45-19-04). Взрослым — в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3, тел. (3822) 41-98-49), в поликлинике № 10 (поликлиническое отделение на ул. Профсоюзная, 16, тел. (3822) 909-210 (доб. 1604), а также в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г, тел. (3822) 30-94-11).

Неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице (ул. Ивана Черных, 96). Офтальмологи также будут принимать в клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). При острой зубной боли взрослым и детям помощь окажут в стоматологической поликлинике на улице Набережная реки Ушайки, 6.

Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10 до 15 часов: 21 февраля - в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в поликлинике № 8 (пр. Комсомольский, 62); 22 февраля – в поликлинике № 4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74); 23 февраля - в поликлинике № 10 (пр. Мира, 17) и в горбольнице № 3 (ул. Нахимова, 3).

Круглосуточный режим работы в эти дни установлен в трех аптеках муниципального предприятия «Томскфармация» по адресам: ул. Герцена, 55, Иркутский тракт,76 и ул. Елизаровых, 8, а также в некоторых сетевых аптечных пунктах: «Мой доктор» (Лазо, 32а, пр. Фрунзе, 222, Комсомольский, 37б, 79-Гв. Дивизии, 8, Иркутский тракт, 71, Смирнова, 20), «Планета здоровья» (пр. Ленина, 84), «Живая аптека» (ул. Пушкина, 27), аптека «Лека» (Фрунзе, 92).

Рабочие графики определены и для отделов льготного отпуска лекарств «Губернской аптеки». В Томске отдел этой аптеки на пр. Ленина, 54 будет работать 20 февраля с 8.00 до 20.00 и 22 февраля - с 10.00 до 16.00 часов. В Северске — на пр. Коммунистическом, 64 20 февраля с 8.00 до 20.00 часов.

Уточнить режим работы медучреждений и аптек региона можно в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 или на сайте tabletka.online.

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