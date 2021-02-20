Завершено расследование дела мэра Томска Кляйна о превышении полномочий

20 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Следователи передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела о превышении должностных полномочий, в котором обвиняют мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на представителя ведомства.

«Обвиняемый закончил ознакомление с материалами дела. Оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Кировский районный суд Томска ограничил мэра Ивана Кляйна в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Завершить процесс он и его защитники обязаны были до 18 февраля.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, мэр поручил внести в геоинформационную систему «ГеоКад» сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна. Виновным мэр себя не признает. 18 ноября суд временно отстранил его от должности.

23 декабря стало известно, что СКР по материалам ФСБ возбудил в отношении томского градоначальника второе уголовное дело о превышении полномочий, чиновнику инкриминируют незаконное предоставление муниципальной земли своей дочери.

В конце декабря адвокаты Кляйна сообщили об ухудшении здоровья своего подзащитного.

11 января Кировский районный суд продлил его арест до 13 марта.

18 января стало известно о третьем уголовном деле. Кляйна обвиняют в незаконном управлении «Томским пивом». Все три дела объединили в одно производство.

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