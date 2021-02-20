«Ростелеком» в Томске обеспечил услугами мобильной связи налоговиков

20 февраля 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» по итогам проведенного тендера заключил контракт на оказание услуг сотовой связи для Управления Федеральной налоговой службы по Томской области (УФНС). По условиям конкурса оператор связи предоставляет 61 абонентский номер с сохранением тайны связи в соответствии с действующим законодательством РФ. «Ростелеком» будет обеспечивать томских налоговиков сотовой связью до конца 2021 года.

Мобильная связь «Ростелекома» предоставляется на базе цифровых технологий, которая защищена от несанкционированного доступа и имеет равномерное покрытие по городу Томску и Томской области, а также на всей территории страны.

«Качественная и надежная сотовая связь позволяет оперативно решать любые вопросы. Специалисты “Ростелекома”, используя возможности инфраструктуры компании, готовы предлагать индивидуальные технологические решения и весь спектр цифровых сервисов, причем на очень высоком уровне. О востребованности наших услуг говорит тот факт, что число заказов от федеральных структур постоянно растет», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровой провайдер предлагает сотовую связь для предприятий и организаций любого уровня и масштаба. В пакет услуг можно включить бесплатные звонки внутри сети, по стране и на городские номера «Ростелекома», мобильный интернет с возможностью пользоваться популярными приложениями без ограничения по трафику.

Специалистами компании разрабатываются индивидуальные пакетные предложения по запросу заказчика. В зависимости от потребностей абонента подбирается количество минут и интернет-трафика. Также есть возможность настроить персональный механизм оплаты: какие расходы оплачивает компания, а какие — сотрудник. Кроме того, подключиться к корпоративному тарифу могут не только работники организации, но и члены их семей.

Получить дополнительную информацию о предложениях для корпоративных клиентов можно на сайте или по телефону 8 800 200 3000.

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