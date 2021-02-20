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«Ростелеком» в Томске обеспечил услугами мобильной связи налоговиков

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«Ростелеком» по итогам проведенного тендера заключил контракт на оказание услуг сотовой связи для Управления Федеральной налоговой службы по Томской области (УФНС). По условиям конкурса оператор связи предоставляет 61 абонентский номер с сохранением тайны связи в соответствии с действующим законодательством РФ. «Ростелеком» будет обеспечивать томских налоговиков сотовой связью до конца 2021 года.

Мобильная связь «Ростелекома» предоставляется на базе цифровых технологий, которая защищена от несанкционированного доступа и имеет равномерное покрытие по городу Томску и Томской области, а также на всей территории страны.

«Качественная и надежная сотовая связь позволяет оперативно решать любые вопросы. Специалисты “Ростелекома”, используя возможности инфраструктуры компании, готовы предлагать индивидуальные технологические решения и весь спектр цифровых сервисов, причем на очень высоком уровне. О востребованности наших услуг говорит тот факт, что число заказов от федеральных структур постоянно растет», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровой провайдер предлагает сотовую связь для предприятий и организаций любого уровня и масштаба. В пакет услуг можно включить бесплатные звонки внутри сети, по стране и на городские номера «Ростелекома», мобильный интернет с возможностью пользоваться популярными приложениями без ограничения по трафику.

Специалистами компании разрабатываются индивидуальные пакетные предложения по запросу заказчика. В зависимости от потребностей абонента подбирается количество минут и интернет-трафика. Также есть возможность настроить персональный механизм оплаты: какие расходы оплачивает компания, а какие — сотрудник. Кроме того, подключиться к корпоративному тарифу могут не только работники организации, но и члены их семей.

Получить дополнительную информацию о предложениях для корпоративных клиентов можно на сайте или по телефону 8 800 200 3000.

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