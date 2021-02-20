В Томской области более 1 300 коронавирусных коек вернули для лечения профильных заболеваний

В больницах Томской области 1 345 коек, подготовленных для пациентов с COVID-19, вернули для оказания плановой медпомощи, однако, при этом оставили в резервном фонде. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин в связи со снижением числа заражений коронавирусом, сообщает региональный департамент здравоохранения.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, у нас накоплен запас лекарств, средств индивидуальной защиты, а главное – опыт развертывания стационаров в кратчайшие сроки», – прокомментировал решение главы региона начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Таким образом, сегодня для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в Томской области развернуто 1 465 инфекционных коек, из них на сегодняшний день свободны 467.

Плановую медицинскую помощь сегодня уже оказывают МСЧ «Строитель» и больница №2 Томска, работавшие ранее с СOVID-19. В больнице №3 в полном объеме возобновлена плановая и экстренная неотложная медицинская помощь ЛОР–отделения, а также физиотерапевтическое отделение для стационарных пациентов. В родильном доме №4 принимаются на госпитализацию пациентки по профилю «гинекология», в ближайшее время медучреждение полностью возобновит оказание помощи по основному профилю.

Сегодня в регионе помощь больным с COVID-19 и пневмонией продолжают оказывать в респираторных госпиталях Томска на базе МСЧ №2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи, больницы №3, госпиталя многопрофильного медицинского центра «Park Health» (микрорайон Северный парк в Томском районе) и Томской районной больницы. Заболевшие в районах области, нуждающиеся в стационарной помощи, проходят лечение в инфекционных отделениях районных больниц. Пациенты, входящие в группу риска по возрасту или сопутствующим заболеваниям, госпитализируются санитарной авиацией в Томск.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 744 случая заболевания коронавирусом, 27 607 заболевших выздоровели. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: