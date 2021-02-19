Томская компания намерена начать экспорт высокотехнологичного оборудования в Индию

ООО «Научно-производственная компания «Томские электронные технологии» (НПК ТЭТА), производящее электронно-лучевое оборудование для сварочного, плавильного и аддитивного производства, намерено выйти на рынок Индии, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора и бенефициара компании Григория Семенова.

«Постоянно нас „атакуют“ Иран, Пакистан, Турция, Индия — страны, которые хотят иметь свою атомную энергетику, свою авиацию. Ближайшая наша цель, наверное, Индия, где растущий рынок. Сейчас, как ни странно, также обрабатываем один из небольших заказов в США», — сказал Семенов.

Он отметил, что около половины выпускаемой продукции поставляется на экспорт. Ранее компания отгружала оборудование в Азербайджан и Китай, а также осуществляла поставки российским госкорпорациям: Росатому, Роскосмосу и Ростеху.

«Более половины производства сейчас идет на Китай. Самая большая установка была недавно поставлена в Шанхайский технологический университет, в том числе для 3D-печати. Задача — чтобы компания имела экспортный потенциал. Российский спрос нестабильный, многие компании бюджетно-зависимые, поэтому нужна диверсификация — как географическая, так и продуктовая», — сообщил Семенов.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «НПК ТЭТА» зарегистрировано в 2011 году. Согласно официальному сайту компании, ТЭТА специализируется на производстве электронно-лучевых сварочных установок и комплектующих к ним. Семенов контролирует 70% «НПК ТЭТА», еще 30% принадлежит Александру Рау. Выручка ООО в 2019 году составила 195,3 млн рублей, чистая прибыль — 24 млн.

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