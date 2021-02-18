18+
18+

За сутки в Томской области зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус заболели выздоровели скончались распространение инфекции За сутки в Томской области зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 71 человека, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 680 случаев заболевания коронавирусом, 27 546 заболевших выздоровели.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Проект границ исторического поселения в Томске находится на финишной прямой — замгубернатора

3 февраля 2021
Томские новости

Ректор ТГУ прокомментировал свое назначение и.о. президента Российской академии образования

9 февраля 2021
Томские новости

Утром в Томске произошел крупный пожар

27 января 2021
Томские новости

Городское путешествие. Кто заказывает книгу о Томске и почему: Галина Немцева, томский политик

18 февраля 2021
Томские новости

S&P подтвердило рейтинг Томской области и отозвало его

12 февраля 2021
Томские новости

В Томске все еще самые высокие цены на говядину в СФО — Томскстат

29 января 2021
Томские новости

Томичи могут передать книги для пациентов дневного стационара НИИ онкологии и онкодиспансера

4 февраля 2021
Томские новости

«Ростелеком» в 2020 году подключил к беспроводному интернету еще 11 сел Томской области

2 февраля 2021
Томские новости

Форум молодых ученых U-NOVUS пройдет в Томске в 2021 году

23 января 2021
Комментарии для сайта Cackle