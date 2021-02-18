За сутки в Томской области зарегистрирован 61 случай заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 71 человека, сообщает региональный Оперштаб.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 680 случаев заболевания коронавирусом, 27 546 заболевших выздоровели.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,93.

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