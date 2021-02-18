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Томские каратисты привезли 10 медалей с первенства Сибири

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, карате медали Сибирь Сибирский федеральный округ Томские каратисты привезли 10 медалей с первенства Сибири

Каратисты из Томской области стали обладателями 10 медалей разного достоинства на прошедшем в Новокузнецке первенстве Сибирского федерального округа по каратэ среди юношей и девушек 14-20 лет.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из разных регионов Сибири. Томские каратисты привезли 3 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей.

«Золото» на счету Александра Завьялова, Тамилы Насибовой и Ангелины Гужевниковой. Серебряную награду «взяла» Александра Сухих, а бронзовыми призерами стали Алиса Черепанова, Алина Ефимова, Дарья Байкина, Артур Герасимов, Антон Малолетко и Ян Антонов.

К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры Руслан Апаев, Виктор Бельц, Вячеслав Малофеев, Алексей Поливаный, Александр Нестерук и Константин Липухин.

В сообщении отмечается, что прошедший турнир – один из важных этапов соревнований в плане подготовки спортсменов к первенству России.

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