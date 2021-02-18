Городское путешествие. Кто заказывает книгу о Томске и почему: Галина Немцева, томский политик

18 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Галиной Немцевой

Книгу «Городское путешествие. Томск», которую наша команда издает весной 2021 года, заказывают самые разные люди. Одна из них — томский политик, депутат ЗДТО Галина Немцева. Узнали, почему ей кажется значимым появление «Городского путешествия»:

«Когда мы говорим о важности патриотизма, надо помнить, что он произрастает как раз из любви к своей малой родине, месту, где ты живешь. Свой дом, район, город становятся по-настоящему своими, когда ты знаешь о них такие мелочи, которые известны только действительно родным людям, Именно они делают знакомство не только с человеком, но и с местом по настоящему близким. Каждый факт, крупный или мелкий, это отдельная ниточка, которая связывает вас с этим местом. И чем больше таких фактов-ниточек, тем прочнее эта связь.

А еще важно то, что книга ориентирована на ту аудиторию, для которой книги о городе и регионе делаются крайне редко — школьников, молодых людей. Причем визуально она выглядит очень актуально: используется инфографика, в книге много разнообразных иллюстраций, фотографий, интересная верстка. Такой подход как раз позволяет вовлечь молодую аудиторию, краеведение перестает выглядеть для них чем-то пыльным и скучным».

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она будет знакомить с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

Оформляйте предзаказ на сайте makushin.media/book. А за новостями проекта следите в инстаграм-аккаунте.

После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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Партнер проекта: НО РАО

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