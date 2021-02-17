Томский коллектив NiNa Band признан лучшей кавер-группой Сибири по версии Wedding Awards

17 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено директором NiNa Band

Томская группа NiNa Band признана лучшей кавер-группой Сибири 2020 года на прошедшей в Новосибирске церемонии Wedding Awards Siberia.

«Примечательно, что коллективу потребовалось всего 1,5 года с момента основания до выхода на уровень достойный самых крупных площадок даже столицы. И даже пандемия не остановила ребят и они с марта 2020-го продолжали радовать слушателей онлайн-концертами», — сообщают представители группы.

В конкурсе принимали участие десятки музыкальных коллективов из Новосибирска, Омска, Барнаула, Кемерово, Красноярска и других городов Сибири. Их оценивали самые влиятельные представители ивент-индустрии. Среди критериев — внешний вид, качество вокала и аранжировок, разнообразие репертуара и харизма.

Wedding Awards — свадебная премия, организованная журналом Wedding. Первое вручение Wedding Awards состоялось в 2013 году в Москве. С момента создания Премии за звание победителя боролись более трех тысяч российских и зарубежных соискателей. В 2018 году впервые прошла региональная премия Wedding Awards Siberia, где приняли участие специалисты Сибирского федерального округа.

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