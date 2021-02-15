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В Томской области грузовик упал с моста, водитель погиб

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Вчера вечером, 16 февраля, в Томской области на трассе Большедорохово — Тегульдет произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Man с полуприцепом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.40 на 47 километре трассы. Здесь 45-летний водитель, двигаясь по мосту через реку Кия, наехал на ограждения и перила, съехал с моста и опрокинулся.

Водитель погиб на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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