Томские альпинисты стали призерами первенства России по ледолазанию

17 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Томской федерацией альпинизма

На минувшей неделе, с 12 по 14 февраля, в Томске прошло первенство России по альпинизму в дисциплинах ледолазание скорость и трудность. Три томских спортсмена стали призерами.

Как сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, на состязаниях собрались более 90 спортсменов из Томской, Кемеровской, Кировской, Свердловской области и Красноярского края.

В «скорости» ледолазы забегали на вертикальную ледовую стенку высотой 15 метров, а в трудности лазали по 20-25 метров от 4 до 8 минут по фанерной нависающей конструкции и поднимались за это время на 12-16 метров.

Первые дни соревнований были сильно осложнены тридцатиградусными морозами, в связи с этим к организации и судейству пришлось привлечь почти 50 человек. В день финального раунда потеплело, но начался ветер и пошел снег, что, конечно, не добавляло легкости в прохождении маршрутов.

«К счастью, старты прошли в штатном режиме и дежурная бригада скорой помощи ни разу не была задействована», — рассказал Иван Темерев.

В своих возрастных категориях призерами стали трое томских спортсменов. В «скорости» Екатерина Волкова стала третьей, а Александр Становой — вторым. В «трудности» Ольга Филатьева разделила третье место Алиной Шарафутдиновой из Кемеровской области.

Соревнования организованы Томской федерацией альпинизма, Домом детства и юношества «КЕДР» и общественной организации Клуб путешественников «Арба» при поддержке министерства спорта Российской Федерации, департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, а также центра спортивной подготовки сборных команд Томской области.

Фото: предоставлено Томской федерацией альпинизма

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