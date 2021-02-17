В томской синагоге пройдет благотворительная ярмарка в поддержку Валеры Эггерта

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2021 // Фото: instagram.com

В воскресенье, 21 февраля, Томская еврейская община проведет благотворительную ярмарку. Все собранные средства пойдут на лечение 7-летнего Валеры Эггерта, сообщили организаторы.

В рамках благотворительной акции до 19 февраля все желающие смогут принести в синагогу одежду, книги, мелкую бытовую технику, аксессуары, картины, еврейскую атрибутику. Организаторы уточняют, что они не принимают вещи в плохом состоянии, б/у посуду.

Сама ярмарка пройдет 21 февраля с 15.00 до 17.00.

У Валеры диагностированы эпилептическая энцефалопатия, синдром Ленокса-Гасто (из Веста), атонически-астатическая форма ДЦП, задержка психо-речевого развития с аутистическими нарушениями на фоне генетической патологии. Ему требуется курс реабилитации в центре «XXI век» (г. Санкт-Петербург) за 233,8 тыс. рублей. Фонд «Обыкновенное чудо» уже помог собрать 137,3 тыс. рублей.

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