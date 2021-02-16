Еще четыре жителя Томской области скончались от коронавируса

16 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 129 человек. 4 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Трое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 552 случая заболевания коронавирусом. 27 341 заболевших выздоровел.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,86.

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