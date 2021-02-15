18+
18+

Легковушка и трактор столкнулись на трассе Томск — Аэропорт

Происшествия, Томские новости, авария дтп жесть Томска врезались столкнулись трасса кузовлевский тракт Легковушка и трактор столкнулись на трассе Томск — Аэропорт

Вчера утром, 15 февраля, на трассе Томск - Аэропорт столкнулись Lada Kalina и трактор ДЗ-201.01, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.25 на 8 километре трассы. По предварительным данным, 22-летний тракторист-машинист, двигаясь задним ходом и выполняя разворот, не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП 59-летняя женщина-водитель Lada Kalina доставлена в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Спецслужбы Новосибирской и Томской областей пресекли работу ячейки запрещённой в РФ террористической организации

15 февраля 2021
Томские новости

Гинекологическое отделение томского роддома №4 возобновляет работу

16 февраля 2021
Томские новости

Томским предприятиям, пострадавшим в пандемию, начали выдавать займы по льготной ставке

3 февраля 2021
Томские новости

Томские ученые первыми в РФ применят зимнюю технологию для очистки водоема от нефти

4 февраля 2021
Томские новости

Женщину, переходившую дорогу в пяти метрах от «зебры», насмерть сбили в Томске

2 февраля 2021
Томские новости

Томичей приглашают сделать селфи в музеях Политеха

19 января 2021
Томские новости

На борьбу с коронавирусом в Томской области потратили 3,7 млрд рублей

11 февраля 2021
Томские новости

Более 400 жителей Томской области, перенесших COVID-19, прошли реабилитацию в НИИ курортологии

8 февраля 2021
Томские новости

Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

13 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle