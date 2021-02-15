Легковушка и трактор столкнулись на трассе Томск — Аэропорт

Томский Обзор / Фото: 16 февраля 2021 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 15 февраля, на трассе Томск - Аэропорт столкнулись Lada Kalina и трактор ДЗ-201.01, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.25 на 8 километре трассы. По предварительным данным, 22-летний тракторист-машинист, двигаясь задним ходом и выполняя разворот, не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошло столкновение.

В результате ДТП 59-летняя женщина-водитель Lada Kalina доставлена в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300.

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