В Томской области создадут департамент, который будет следить за ценами на лекарства

В Томской области будет создан департамент лицензирования и регионального государственного контроля. В его функции войдет госконтроль за ценами на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. Соответствующее постановление подписал глава региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новый департамент будет создан на базе комитета по лицензированию. На должность начальника департамента назначен Александр Деев, ранее возглавлявший областной комитет по лицензированию.

«В должности председателя комитета по лицензированию Александр Деев продемонстрировал профессионализм и принципиальность в решении многих вопросов, в том числе в организации борьбы с незаконным оборотом алкоголя на территории Томской области. Рассчитываю, эти качества ему пригодятся, чтобы обеспечить порядок и в сфере продажи лекарств, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Эта проблема волнует людей, наша общая задача – найти ее решение».

Глава региона подчеркнул, что создание нового структурного подразделения потребует минимальных бюджетных расходов.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов содержит список медикаментов под международными непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках государственных гарантий. Речь идет о скорой медицинской, стационарной, специализированной амбулаторной и стационарной помощи. Кроме того, перечень включает в себя значительный объём лекарственных средств, реализуемых в коммерческом секторе. В перечень входят 735 препаратов.

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