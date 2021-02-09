Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом в Томском районе
15 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В минувшую субботу, 13 февраля, на трассе Камаевка - Асино - Первомайское столкнулись встречные Kia Rio и ПАЗ, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 19.10 на 11 километре трассы. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
От полученных травм водитель Kia скончался на месте происшествия.
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