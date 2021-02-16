Томский ТЮЗ открыл прием заявок на фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане»

16 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Театр юного зрителя

На минувшей неделе в томском Театре юного зрителя стартовал прием заявок на VII областной молодежный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». В этом году он пройдет 25 апреля, сообщают организаторы.

К участию приглашаются молодежные театральные коллективы, творческие объединения и группы увлеченных театром молодых людей. Возраст участников — от 14 до 40 лет. У фестиваля нет жанровых ограничений, однако участвующие в них спектакли должны длиться не более 12 минут.

Заявки на участие принимаются до 28 марта 2021 года, для участия необходимо заполнить анкету, в которой нужно сообщить краткое резюме коллектива/актера, предоставить ссылку на видеозапись спектакля, участвующего в фестивале и технический райдер.

В седьмом «Театре в кармане» в качестве жюри и ведущих-кураторов образовательных событий будут участвовать: театральный режиссер и педагог Екатерина Максимова; театральный критик Вера Сердечная; художник Алена Смирницкая; педагог сценического боя, преподаватель кафедры Сценической пластики ГИТИСа Руслан Насибулин; педагог сценической речи, профессор, завкафедрой сценической речи Новосибирского государственного театрального института Марина Шелевер, помощник художественного руководителя и ректора МХТ им. А. П. Чехова, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС, театральный критик, театровед, арт-менеджер Павел Руднев и другие.

Участников фестиваля традиционно ожидает образовательная программа. В этом году она существенно расширится — в ней появятся мастер-классы по художественному оформлению спектаклей и лекции о современном театре. Часть образовательной программы будет реализована на платформе Zoom

Победители фестиваля получают ценные призы. В 2020 году была учреждена специальная номинация «Авторская пьеса», в которой участники отныне могут претендовать на приз фестиваля, показав 12-минутный спектакль по специально написанной пьесе или инсценировке.

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