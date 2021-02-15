Новый главреж томского ТЮЗа поставит спектакль по малоизвестной пьесе Островского

15 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В Томском театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4) 5 марта состоится премьера спектакля «Не от мира сего» по одноименной пьесе Александра Островского. Постановкой занимается новый главный режиссер театра Дмитрий Акимов.

Как сообщается на сайте учреждения, пьеса заинтересовала режиссера во время семинара-практикума «Островский: сегодня», который проходил прошлой осенью в Щелыкове. Режиссеры разбирали вместе с драматургами малоизвестные пьесы классика. Именно там Дмитрий Акмиов начал эскиз спектакля вместе с Артемом Казюхановым. А уже в Томске они продолжили работать над ним.

«Такое сотворчество позволяет переложить текст Островского на сегодняшний язык, сделать его максимально понятным и резонирующим с нашим временем. В томском спектакле благодаря участию драматурга еще и появится документальная линия, перекликающаяся с сюжетом пьесы», — говорится в сообщении.

Будет в спектакле и пластическая история. За эту важную часть проекта отвечает режиссер по пластике Софья Гуржиева. А художник Лилия Хисматуллина придумывает визуальное решение «Не от мира сего».

Героиня спектакля — хрупкая и трепетная девушка Ксения. Она все принимает близко к сердцу. Ксения не похожа на других и искренне удивляется многим событиям и поступкам. Из-за такого обостренного восприятия ее ждут непростые испытания — большая любовь и большое предательство.

Премьеру спектакля смотрите в Томском ТЮЗе 5, 6 и 7 марта. Билеты можно купить по ссылке.

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