18+
18+

Спецслужбы Новосибирской и Томской областей пресекли работу ячейки запрещённой в РФ террористической организации

Криминал, Томские новости, террористы фсб безопасность арест Спецслужбы Новосибирской и Томской областей пресекли работу ячейки запрещённой в РФ террористической организации

Сотрудники управлений ФСБ России по Новосибирской и Томской областям пресекли деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад», причастных к финансированию террористической деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

«В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении за понедельник.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

17 февраля 2021
Томские новости

Мэра Томска госпитализировали для проведения операции - адвокат

4 февраля 2021
Томские новости

Завтра томичей ждут сильные морозы

25 января 2021
Томские новости

Томский областной суд оставил Ивана Кляйна в СИЗО до марта

1 февраля 2021
Томские новости

Томичей приглашают на спектакль о свободе под песни Егора Летова

1 февраля 2021
Томские новости

Скончался известный томский архитектор Петр Зыбайло

9 февраля 2021
Томские новости

Режим ограничений в Томской области продлен на два месяца

29 января 2021
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о теориях заговора и среднерусской тоске

25 января 2021
Томские новости

Эксперт из Нью-Йорка расскажет томичам о продвижении в TikTok

5 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle