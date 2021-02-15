Спецслужбы Новосибирской и Томской областей пресекли работу ячейки запрещённой в РФ террористической организации

15 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Сотрудники управлений ФСБ России по Новосибирской и Томской областям пресекли деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь — Джихад», причастных к финансированию террористической деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

«В отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья и гражданина России, задержанного и доставленного в Новосибирск из Томской области, следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении за понедельник.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: