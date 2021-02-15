Дело о халатности возбудили в Томской области после вспышки псевдотуберкулеза в школе-интернате

15 февраля 2021 / Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с госпитализацией воспитанников Крыловской школы-интерната в Бакчарском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

После проверки выяснилось, что с 25 по 28 января 2021 года 30 воспитанников учебного заведения были госпитализированы в томскую инфекционную больницу. У детей диагностировали псевдотуберкулез, их лечение продолжается, угрозы для жизни нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Крыловской школе-интернате нашли санитарные нарушения и грызунов.

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