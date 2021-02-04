Санитарные нарушения и грызунов нашли в томской школе-интернате, где произошла вспышка псевдотуберкулеза

4 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области обнаружили санитарные нарушения при внеплановой проверке Крыловской школы-интерната, 30 воспитанников которой госпитализировали с псевдотуберкулезом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На овощехранилище было отловлено несколько мышей, обнаружены следы пребывания грызунов. Выявлены нарушения условий хранения овощей, содержания пищеблока», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, воспитанники подхватили инфекцию именно из-за того, что продукты хранились там, где хозяйничали грызуны. На пищеблоке эти продукты обрабатывались с нарушением технологии. Выявлены и другие недочеты в соблюдении санитарных норм.

Как сообщалось, 2 февраля из Крыловской школы-интерната в инфекционную больницу Томска госпитализировали 30 детей с признаками кишечной инфекции в состоянии легкой степени тяжести. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование. СКР и прокуратура инициировали проверки.

Позже Роспотребнадзор установил, что дети заразились псевдотуберкулезом.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения — через пищу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: