18+
18+

Санитарные нарушения и грызунов нашли в томской школе-интернате, где произошла вспышка псевдотуберкулеза

Происшествия, Томские новости, отравились дети псевдотуберкулез Санитарные нарушения и грызунов нашли в томской школе-интернате, где произошла вспышка псевдотуберкулеза

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области обнаружили санитарные нарушения при внеплановой проверке Крыловской школы-интерната, 30 воспитанников которой госпитализировали с псевдотуберкулезом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На овощехранилище было отловлено несколько мышей, обнаружены следы пребывания грызунов. Выявлены нарушения условий хранения овощей, содержания пищеблока», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, воспитанники подхватили инфекцию именно из-за того, что продукты хранились там, где хозяйничали грызуны. На пищеблоке эти продукты обрабатывались с нарушением технологии. Выявлены и другие недочеты в соблюдении санитарных норм.

Как сообщалось, 2 февраля из Крыловской школы-интерната в инфекционную больницу Томска госпитализировали 30 детей с признаками кишечной инфекции в состоянии легкой степени тяжести. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование. СКР и прокуратура инициировали проверки.

Позже Роспотребнадзор установил, что дети заразились псевдотуберкулезом.

Псевдотуберкулез — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, сыпью. Основной путь заражения — через пищу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Продлен прием заявок на конкурс для педагогов им. Выготского

21 января 2021
Томские новости

В Томске пройдет поэтический «Маяковский баттл»

19 января 2021
Томские новости

«Интер РАО» намерено отказаться от проблемной котельной и перевести крупный район Томска на централизованное теплоснабжение

17 февраля 2021
Томские новости

Томские эко-активисты просят помощи в издании подготовленного в 1970-х «Атласа Томской области»

17 февраля 2021
Томские новости

ФССП арестовала имущество крупного лесозаготовителя в Томской области из-за 40 млн руб долга по налогам

28 января 2021
Томские новости

Более 110 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

28 января 2021
Томские новости

Женщина погибла в ночном пожаре в томском селе

28 января 2021
Томские новости

Женщину, переходившую дорогу в пяти метрах от «зебры», насмерть сбили в Томске

2 февраля 2021
Томские новости

Еще четыре жителя Томской области скончались от коронавируса

16 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle