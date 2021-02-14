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Менее 70 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный Оперштаб.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 147 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 411 случаев СOVID-19, 27 068 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,84.

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