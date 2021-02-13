18+
18+

Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус пандемия заболели скончались уровень распространения инфекции карантин режим ограничений Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 153 человек. 5 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, онкология.

С учетом последних данных, за период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 921 случай заболевания коронавирусом. 26 921 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что уровень распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительный спектакль, в котором сыграют томские бизнесмены

4 февраля 2021
Томские новости

Сильные морозы ожидаются в Томской области в третьей декаде января

21 января 2021
Томские новости

Томская область в 2020 году вдвое увеличила экспорт продукции АПК

4 февраля 2021
Томские новости

Почти 100 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

2 февраля 2021
Томские новости

Томские студенты получат в библиотеках купон на суп или кофе

20 января 2021
Томские новости

Более 110 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

28 января 2021
Томские новости

Женщина погибла в ночном пожаре в томском селе

28 января 2021
Томские новости

Ректор ТГУ назначен и.о. президента Российской академии образования

9 февраля 2021
Томские новости

В Томске согласован проект еще одного «дома за рубль»

12 февраля 2021
Комментарии для сайта Cackle