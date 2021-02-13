Еще пять человек скончались от коронавируса в Томской области

13 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 153 человек. 5 заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых болезни органов дыхания, сердечно - сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, онкология.

С учетом последних данных, за период пандемии в Томской области зарегистрировано 29 921 случай заболевания коронавирусом. 26 921 заболевших выздоровели.

В сообщении также отмечается, что уровень распространения инфекции в регионе составляет 0,89.

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