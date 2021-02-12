В Томске запретят парковку на нечетной стороне ул.Усова

Томский Обзор / Фото: 12 февраля 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Томске вводится запрет на парковку автомобилей по нечетной стороне ул.Усова непосредственно перед пересечением с ул.Белинского. Такое решение принял департамент дорожной деятельности и благоустройства горадминистрации «в целях обеспечения безопасности дорожного движения».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, освобождение дороги от припаркованных автомобилей позволит улучшить качество проведения работ по очистке снега, исключить сужение проезжей части. На обозначенном участке установлены соответствующие дорожные знаки.

Томичей просят соблюдать Правила дорожного движения, обращая внимание на установленные знаки.

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