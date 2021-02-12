S&P подтвердило рейтинг Томской области и отозвало его

12 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Томской области на уровне «BB-» с прогнозом «стабильный». Затем рейтинг был отозван по просьбе эмитента, сообщает агентство «Интерфакс».

«Так как занимать в иностранной валюте в ближайшее время мы не планируем, а федеральное регулирование ориентировано на рейтинги российских рейтинговых агентств, мы сейчас продолжаем работать с российскими рейтинговыми агентствами — АКРА и «Эксперт РА», — сообщил «Интерфаксу» представитель департамента финансов Томской области.

Он также отметил, что взаимодействие региона с S&P завершено в связи с окончанием срока действия контракта.

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