Томские власти намерены за год сократить безработицу до допандемических показателей

12 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Власти Томской области в 2021 году намерены обеспечить рабочими местами 26 тыс. жителей региона, что позволит сократить уровень безработицы до показателей на начало прошлого года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника облдепартамента труда и занятости населения Светлану Грузных.

По ее словам, на меры по борьбе с безработицей в региональном бюджете заложен 91 млн рублей.

«В настоящее время в банке вакансий находится около 10 тыс предложений. (. . .) Наша главная задача — более быстрый подбор работы, в том числе благодаря дополнительным вакансиям на сайте Headhunter», — сообщила Грузных на выездном заседании совета Законодательной думы Томской области.

В свою очередь, спикер областной думы Оксана Козловская не исключила, что парламент одобрит дополнительное выделение средств для борьбы с безработицей.

«Работа по сокращению безработицы будет вестись по нескольким направлениям. Во-первых, за счет работы кадрового центра, который упрощает доступ к банку вакансий и программам переобучения. (. . .) Второе направление — социальные контракты, благодаря поддержке федерального центра», — сообщила Козловская.

Она отметила, что еще одной мерой по сокращению безработицы должна стать легализация «теневого» рынка труда. По ее словам, большое количество работающих неофициально томичей в пандемию встали на учет в центры занятости.

«Сегодня еще одна из задач центров занятости — сделать все возможное с тем, чтобы легализовать таких работников. Кроме претензий на пособия (по безработице — ИФ) они имеют право на получение других социальных льгот, который формируются из налогов, уплаченных официально трудоустроенными», — добавила спикер.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в Томской области более чем в пять раз вырос уровень безработицы с 1,12% до 5,89% от численности рабочей силы.

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