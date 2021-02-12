Городское путешествие начинается... с музея!

12 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Макушин Медиа

Уже этой весной выйдет большая иллюстрированная книга о Томске, которую издаёт наша команда. Но с чего начинается «Городское путешествие»?

Конечно же, с похода в краеведческий музей! Ведь именно здесь можно познакомить школьника с живой историей.

Проспект Ленина. Иллюстрация из книги «Городское путешествие. Томск» Иллюстрация: Константин Попов

У музея из книги есть реальный прообраз — Томский областной краеведческий музей имени М.Б.Шатилова. Узнаваемый вид колокольни бывшей Асташевской, а позднее — архиерейской усадьбы — предстаёт перед героями и читателями.

Разворот книги «Городское путешествие. Томск» Фото: Макушин Медиа Лаб

Наши книжные герои отправляются в музей за тем, чтобы узнать о кулайцах — древних людях, живших на территории региона задолго до нас и оставивших после себя удивительное бронзовое литье. В книге им будет посвящён отдельный разворот. Ну, а больше информации о загадочной культуре можно получить в самом Томском областном краеведческом музее, посетив как реальную, так и виртуальную выставки.

— А свои сказки у Томска есть? — спросил Кирилл, когда Комсомольский пересёк Ушайку, небольшую речку, почти незамерзающую в черте города даже в мороз.

— Ну, их не так много, но они есть, — ответила мама. — Помнишь, как-то говорили с тобой про Мягкова, который вёз в краеведческий музей кулайские находки? Вот он уже больше ста лет назад записал главную томскую сказку, легенду об Ушае, Басандае и царевне Томе.

Напомним, «Городское путешествие. Томск» — книга, которая готовится к выходу весной 2021 г. Она позволит познакомиться с основными событиями из истории города, явлениями, связанными с регионом, людьми, природой, погодой и другими важными моментами, рассказывающими о территории.

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После выхода книга будет продаваться как в онлайн — через сайт книги и ее инстаграм, а также на площадке интернет-магазина Ozon, так и оффлайн — в нескольких книжных и сувенирных магазинах городах, их список будет опубликован после выхода книги из печати.

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