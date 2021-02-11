Губернатор снял ограничения на работу детских оздоровительных центров Томской области

11 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 11 февраля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин снял ограничения на работу учреждений отдыха и оздоровления детей, обладающих лицензией на медицинскую деятельность, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Согласно решению главы региона, детские оздоровительные центра возобновят работу с 20 марта. Двери вновь откроют санатории «Прометей» и «Космонавт», детские лагеря «Заповедное», «Зеленый мыс», «Берёзка» и «Восход».

«Никакой онлайн не заменит детям солнца, воздуха, природы, спорта, творчества и общения. В прошлом году из-за эпидемии детская оздоровительная кампания была фактически свернута. В этом году нам нужно наверстать упущенное, тем более что эпидобстановка позволяет это сделать», — отметил Сергей Жвачкин.

Предполагается, что в течение месяца департамент по вопросам семьи и детей, а также администрации Томска, Северска и Томского района, займутся подготовкой оздоровительных центров к приему детей с учетом требований, разработанных для этого Роспотребнадзором.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 29 121 случай заболевания COVID-19, 26 489 заболевших выздоровели.

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