Томичам расскажут о судьбе «пассажира философского парохода», первого ректора ТПУ Ефима Зубашева

Томский Обзор / Фото: 11 февраля 2021 // Фото: news.tpu.ru

Завтра, 12 февраля, в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета (ул. Белинского, 53а, ауд. 315) откроется выставка «Я хотел осветить Вам путь… Е. Л. Зубашев», посвященная первому директору (ректору) Томского технологического института Ефиму Зубашеву.

Выставка расскажет о его жизни, охватывающей период с 1860 по 1928 годы. В 1922 году Ефим Зубашев в числе других деятелей культуры и науки он был навсегда выслан из Советской России по обвинению во «вредности советской власти» и контрреволюционной деятельности.

Выставка, приуроченная к празднованию 125-летия университета, подготовлена сотрудниками НТБ ТПУ, мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД», Томского краеведческого музея, сотрудников музея истории ТПУ и международного общества «Мемориал».

Посетители экспозиции смогут увидеть зачетки и списки первых студентов ТТИ, документы об основании ТТИ, книги из личной коллекции Зубашева, химические реагенты и колбы того времени, архивные документы из фондов отдела редкой книги НТБ, музея истории ТПУ, Томского краеведческого музея, частных коллекций.

Выставка откроется в 14.00 в отделе редких книг и книжных памятников НТБ ТПУ.

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