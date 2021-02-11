За год в Томской области уровень безработицы вырос более чем в 5 раз

За 2020 год уровень безработицы в Томской области вырос с 1,12% до 5,89% от численности рабочей силы. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

Так, на начало 2020 года численность безработных в Томской области составляла 6 тыс. человек, тогда как к 1 января 2021 этот показатель вырос до 31,9 тыс. человек. Уровень безработицы достиг пиковых значений в ноябре. Тогда этот показатель составлял 32,4 тыс. человек.

«При этом со стороны РФ были обозначены беспрецедентные меры поддержки, в том числе для безработных граждан, имеющих детей, они с апреля по сентябрь получали дополнительные выплаты в 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Общие расходы (на эти цели - прим.ред.) составили 270 тыс. рублей», — отметил Иван Деев.

Он также уточнил, что всего в 2020 году пособие по безработице получили 53 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 1,7 млрд рублей. По данным на 1 января 2021 года пособия оформили 14,4 тыс. человек.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 30 тыс. рабочих мест. В 2020 году она была на 40% меньше, чем в 2019 году. При этом, если в обычный период времени фиксировалось 3 человека на одну вакансию, то в 2020 году это было 0,5 человека. Соответственно, напряженность на рынке труда была выше», — уточнил замгубернатора.

По его словам, на сегодняшний день ситуация на рынке труда стабилизируется. Сейчас на временной удаленной работе находятся порядка 12 тыс. человек, что в три раза меньше пикового периода 2020 года. 4 тыс. человек трудятся в режиме неполного рабочего времени, что в 3,5 раза меньше, относительно пикового периода 2020 года. В простое находятся всего 638 человек, это в 10 раз меньше относительно пика. В отпусках без сохранения зарплаты находятся 577 работников, что в три раза меньше показателей пикового периода.

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