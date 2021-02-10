Томские ученые исследуют факторы, влияющие на жизнь и здоровье пожилых людей в РФ и Швеции

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2021 // Фото: Unsplash

Ученые Томского политехнического университета, СибГМУ и Йенчепингского университета (Швеция) в составе международного коллектива выиграли конкурс шведского фонда поддержки международных коопераций в области науки и образования STINT. Вместе они займутся исследованием социально-экономических факторов, влияющих на качество жизни и состояние здоровья пожилых людей.

Как уточняют в пресс-службе ТПУ, поддержка фонда рассчитана на год. Предполагается, что ее направят на организацию стажировок для ученых двух стран и мероприятий для обмена опыта между исследователями.

«В Томском политехе работает международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия пожилых людей. Мы как раз изучаем факторы, которые влияют на качество жизни старшего поколения, и как это качество можно повысить. Сейчас мы объединяем усилия шведских и российских ученых в области изучения старения. Вместе мы надеемся ответить на актуальные демографические вызовы, трансформирующие современную экономику, систему здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения, долгосрочного ухода за пожилыми гражданами», — говорит профессор, заведующая международной научно-образовательной лабораторией технологий улучшения благополучия пожилых людей ТПУ Галина Барышева.

Ранее ученые уже разработали методики и инструменты, которые помогут выявить взаимосвязи между социально-экономическим статусом человека, состоянием его здоровья, местом проживания и качеством жизни, в том числе проанализировать международные различия и особенности, характерные для регионов России. Члены научного коллектива планируют работать с данными, собранными в восьми регионах РФ и в Швеции.

«На сегодняшний день международная научная деятельность является приоритетным направлением развития вуза, и именно эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами может способствовать повышению академической репутации нашего университета, а также формированию новых исследовательских направлений и реализации таких интересных мультидисциплинарных исследований, как наш проект со шведскими коллегами и коллегами из ТПУ», — говорит проректор по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ, доктор медицинских наук Ольга Федорова.

Предполагается, что собранные данные могут быть полезны, например, для местных и региональных органов власти, принимающих решения о мерах социальной поддержки для пожилых людей.

При поддержке шведского фонда исследователи также планируют записать серию подкастов на английском языке по тематике гранта для аспирантов, магистрантов и бакалавров ТПУ и СибГМУ. В частности, они будут использоваться в новой образовательной программе «Экономика, основанная на данных», разрабатываемой в Томском политехе в рамках направления «Экономика».

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